برشلونة لتثبيت الوصافة وأرسنال لتعزيز الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم باوروبا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامتون X آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
جيرونا X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
فياريال X ألميريا – الساعة 7:30 مساء
برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X تورينو – الساعة 13:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أتلانتا X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
روما X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوخوم X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا
هيرتا برلين X شالكه 04 – الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه X رين – الساعة 1 ظهرا
كليرمون فوت 63 X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا
ستاد ريمس X أوكسير – الساعة 3 عصرا
تولوز X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا
تروا X لوريان – الساعة 3 عصرا
نيس X نانت – الساعة 5 عصرا
ليل X موناكو – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X قيصري سبور – الساعة 1:30 ظهرا
أضنة ديمرسبور X قونيا سبور – الساعة 4 عصرا
جالاتا سراي X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء