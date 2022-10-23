تونس يختتم تحضيراته للمونديال بلقاء إيران

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي أن "منتخب تونس سيسافر لمدينة الدمام السعودية يوم 6 من الشهر المقبل، لخوض معسكر أخير سيستمر حتى 13 تشرين الثاني.وأضاف: "يشارك في هذا المعسكر كل اللاعبين الذين تنتهي التزاماتهم مع الأندية، قبل موعد المعسكر".وأوضح الاتحاد: "تنتهي التزامات اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية يوم 13 من الشهر المقبل، كما تنتهي التزامات المسابقات الأفريقية للأندية يوم 9 تشرين الثاني".وبين الاتحاد التونسي: "سيتم إعداد برنامج خاص للعديد من اللاعبين الذين تنتهي التزاماتهم مع أنديتهم قبل بدء الموعد المحدد لهذا المعسكر".وتابع: "يسافر منتخب تونس للدوحة مباشرة بعد معسكر الدمام، وسيجري نسور قرطاج مباراة ودية في الدوحة ضد إيران المصنف 20 عالميا، على أن يتم لاحقا تأكيد الملعب وساعة انطلاق المقابلة".وسيعلن المدير الفني لمنتخب تونس، جلال القادري، عن القائمة النهائية التي ستشارك في المونديال يوم 14 تشرين الثاني، وهو آخر موعد حدده الفيفا لإرسال القوائم النهائية لمنتخبات المونديال، المقرر أن تتكون من 26 لاعبا.يذكر أن منتخب تونس سيفتتح مشاركته في مونديال قطر يوم 21 تشرين الثاني بمواجهة ضد منتخب الدنمارك.