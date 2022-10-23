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ساوثهامبتون يوقف سلسلة انتصارات آرسنال في البريميرليج
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي ساوثهامبتون من إيقاف سلسلة انتصارات آرسنال، بالتعادل 1/1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم آرسنال بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 11، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 65، ليحرم منافسه من الفوز الخامس على التوالي.
ورفع آرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على برينتفورد 4 / 0، وفولهام على ليدز يونايتد 3 / 2، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 4 / 0.
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