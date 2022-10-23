نيوكاسل يقتحم المربع الذهبي عبر توتنهام

وجرت المباراة على ملعب (توتنهام هوتسبير ستاديوم)، حيث باغت لاعبو نيوكاسل أصحاب الأرض ودخلوا للاستراحة بأفضلية التقدم بهدفين سجلهما النجمين كالوم ويلسون والباراجوائي ميجيل ألميرون في الدقيقتين 31 و41 على الترتيب.ورغم أن توتنهام نجح في العودة للقاء بهدف تقليص الفارق مع أولى دقائق الشوط الثاني عن طريق الهداف هاري كين، إلا أن الفريق لم ينجح في تفادي خسارة جديدة فيما تبقى من عمر الشوط.وبالنتيجة هذه يسقط "السبيرز" في فخ الخسارة الثانية تواليا بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وهي الثالثة للكتيبة اللندنية منذ بداية الموسم، والأولى على ملعبهم.وتوقف رصيد فريق الإيطالي أنطونيو كونتي عند 23 نقطة يظل بها في المركز الثالث.على الجانب الآخر، استمر "الماجبيس" في تقديم عروضه القوية منذ بداية الموسم، محققا انتصاره الثالث خلال آخر 5 مباريات، والخامس هذا الموسم.كما أن الفريق لم يتلق أي خسارة للمباراة السابعة تواليا، وتحديدا منذ سقوطه (2-1) على يد ليفربول نهاية آب الماضي.ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 21 نقطة يقفز بها للمربع الذهبي (المركز الرابع).