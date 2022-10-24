أتلتيكو مدريد يعادل رقم الريال في الليغا.. وغريزمان يدخل التاريخ

واحرز غريزمان هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 54 و71 ورفع رصيده في سجل أهدافه مع الفريق إلى 147 هدفاً.وعقب ذلك، نشر نادي أتلتيكو مدريد تغريدة على تويتر جاء فيها: "أنطوان غريزمان، بات ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ الأتليتي تسجيلا للأهداف بعد ثنائيته أمام ريال بيتيس".وتضم قائمة هدافي مدريد لويس أراغونيس 172 هدفا، أدريان ايسكوديرو 169، غريزمان 147 وكامبوس 146".وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ثنائي أتلتيكو أنطوان جريزمان وألفارو موراتا 5 أهداف لكل منهما في الدوري هذا الموسم.وأضافت الشبكة، أن أتلتيكو مدريد هو ثاني فريق من الليغا يملك لاعبين سجلا 5 أهداف أو أكثر هذا الموسم، بعد ريال مدريد (3 لاعبين).