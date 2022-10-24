أمين عام الاتحاد القطري يصل البصرة لحضور وقائع قرعة خليجي 25

وصل وفد الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الإثنين، الى محافظة البصرة لحضور وقائع قرعة خليجي 25، التي ستقام يوم غد الثلاثاء، بفندق "جراند ميلينيوم البصرة".



وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" الوفد تألف من منصور الانصاري الأمين العام لاتحاد الكرة القطري وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد وفهد ثاني مدير ادارة التطوير باتحاد الكرة ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد وفيصل البلوشي والإعلامي علي عيسى وعبدالله الشيباني وعوض الجيد الكباشي".

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" الوفد تألف من منصور الانصاري الأمين العام لاتحاد الكرة القطري وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد وفهد ثاني مدير ادارة التطوير باتحاد الكرة ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد وفيصل البلوشي والإعلامي علي عيسى وعبدالله الشيباني وعوض الجيد الكباشي".