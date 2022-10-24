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استبعاد مودريتش من مواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال

رياضة

2022-10-24 | 08:13
استبعاد مودريتش من مواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال
المصدر:
وكالات
102 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، عن استبعاد لاعب الوسط الكرواتي الدولي، لوكا مودريتش، من السفر مع الفريق إلى ألمانيا، لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج.

وانضم الكرواتي بذلك إلى قائمة غيابات الميرينجي، التي تشمل أيضا كلا من كريم بنزيما وفيدي فالفيردي وداني سيبايوس وماريانو دياز.

ويسافر الريال إلى ألمانيا دون مودريتش، بعد استبعاده من البعثة صباح اليوم الاثنين، بسبب مشكلة لم يكشف عنها النادي الملكي.

وقال النادي الملكي في بيان "لن يلعب لوكا مودريتش مباراة ريال مدريد ولايبزيج، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، التي ستقام غدا على ملعب ريد بول أرينا".

وأضاف: "كان الكرواتي ضمن المستدعين من قبل المدرب أنشيلوتي لهذه المباراة، لكنه اُستبعد في اللحظات الأخيرة، ولن يسافر مع الفريق إلى لايبزيج"، دون أن يكشف النادي عما إذا كانت هناك إصابة من عدمه".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش لديه حمل زائد في إحدى ساقيه، لكن أطباء ريال مدريد متفائلون بشأن حالته، حيث سيكون جاهزًا للمشاركة ضد جيرونا في الليجا.

وكان مدرب الفريق، كارلو أنشيلوتي، قد دعم خط الوسط باستدعاء لاعبي الرديف، كارلوس دوتور وسرخيو أريباس، إضافة إلى المهاجم ألفارو رودريجيز.

ورغم أن ريال مدريد، حامل اللقب، ضمن التأهل إلى ثمن النهائي، إلا أنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة السادسة، التي يحتلها حاليا بـ10 نقاط، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه في هذه الجولة.
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