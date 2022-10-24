من بوابة نابولي.. رونالدو يفكر بالعودة الى الدوري الايطالي

وقالت الصحيفة أن "نابولي لا يزال "مهتمًا" بالمهاجم الأسطوري الذي يتجه إلى الخروج من أولد ترافورد بعد سلوكه ضد توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي".ورفض رونالدو (37 عاما) مواجهة توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، وسار نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس قبل دقائق من صافرة نهاية المباراة.وتقول مصادر مقربة من النجم البرتغالي، إن مستشاريه بحثوا عن عروض في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك تشيلسي ونيوكاسل وآرسنال، لكن منافسي يونايتد ينظرون إلى اللاعب الذي سيبلغ 38 عامًا، في فبراير/شباط المقبل، على أنه محفوف بالمخاطر للغاية.والعودة إلى إيطاليا مطروحة الآن بعد أن فاز رونالدو بلقبين في ثلاث سنوات في يوفنتوس.في غضون ذلك، تم ربط مانشستر يونايتد بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمن كبديل لرونالدو في الصيف، وتقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني بعد أن سجل هدفه الخامس هذا الموسم في فوز الليلة الماضية 1/0 على روما.