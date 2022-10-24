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الشرطة يهزم النفط في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
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شهدت الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، اليوم الاثنين، تغلب الشرطة على النفط بهدفين مقابل هدف ‘فيما تعادل نفط الوسط مع دهوك بهدف واحد لكلا منهما.
وافتتح لاعب نادي النفط عبدالله سعودي اللقاء بهدف في الدقيقة (6) من عمر الشوط الاول، فيما عدل لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم النتيجة في الدقيقة (20)، ليعاود الاعب محمد المواس تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (74) لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بنتيجة (2_1) .
وتضمنت الجولة الرابعة ايضا تعادل نفط الوسط مع نظيره دهوك بهدف واحد لكل منهما.
وسجل لاعب نادي نفط الوسط لوكاس سانتوس هدفه في الدقيقة (23) من عمر الشوط الاول ، ليعاود تعديل النتيجة لاعب نادي دهوك برنس اوبوكو في الدقيقة |(47) ، لتنتهي المبارة بنتيجة (1_1).
هذا وتغلب نادي الزوراء، اليوم الاثنين على نظيره الديوانية ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.
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