Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الشرطة يهزم النفط في ممتاز الكرة

رياضة

2022-10-24 | 12:21
الشرطة يهزم النفط في ممتاز الكرة
930 مشاهدة

شهدت الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، اليوم الاثنين، تغلب الشرطة على النفط بهدفين مقابل هدف ‘فيما تعادل نفط الوسط مع دهوك بهدف واحد لكلا منهما.

وافتتح لاعب نادي النفط عبدالله سعودي اللقاء بهدف في الدقيقة (6) من عمر الشوط الاول، فيما عدل لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم النتيجة في الدقيقة (20)، ليعاود الاعب محمد المواس تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (74) لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بنتيجة (2_1) .

وتضمنت الجولة الرابعة ايضا تعادل نفط الوسط مع نظيره دهوك بهدف واحد لكل منهما.

وسجل لاعب نادي نفط الوسط لوكاس سانتوس هدفه في الدقيقة (23) من عمر الشوط الاول ، ليعاود تعديل النتيجة لاعب نادي دهوك برنس اوبوكو في الدقيقة |(47) ، لتنتهي المبارة بنتيجة (1_1).

هذا وتغلب نادي الزوراء، اليوم الاثنين على نظيره الديوانية ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعتبارًا من اليوم.. &quot;واتس آب&quot; يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة
25.28%
06:46 | 2022-10-24
اعتبارًا من اليوم.. "واتس آب" يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة
06:46 | 2022-10-24
بالصور.. شوارع وسط بغداد قبل قليل
20.13%
12:49 | 2022-10-24
بالصور.. شوارع وسط بغداد قبل قليل
12:49 | 2022-10-24
إلغاء مادة الاقتصاد.. قرارات جديدة من التربية تخص المواد الدراسية
16.44%
07:20 | 2022-10-23
إلغاء مادة الاقتصاد.. قرارات جديدة من التربية تخص المواد الدراسية
07:20 | 2022-10-23
&quot;خلافات حول 4 وزارات&quot;.. الفتح يحدد عدد الحقائب التي سيقدمها السوداني
14.36%
06:34 | 2022-10-23
"خلافات حول 4 وزارات".. الفتح يحدد عدد الحقائب التي سيقدمها السوداني
06:34 | 2022-10-23
الصحة تصدر تحذيراً يخص الكسوف غداً
12.46%
13:50 | 2022-10-24
الصحة تصدر تحذيراً يخص الكسوف غداً
13:50 | 2022-10-24
طقس العراق.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء
11.34%
04:34 | 2022-10-23
طقس العراق.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء
04:34 | 2022-10-23
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

صلاح الدين: مطالبات بانشاء مطار دولي اسوة بباقي المحافظات‎‎
Play
صلاح الدين: مطالبات بانشاء مطار دولي اسوة بباقي المحافظات‎‎
08:00 | 2022-10-24
النجف: الموارد المائية تطلق حملة لتوفير المياه للأشجار والمواشي‎‎
Play
النجف: الموارد المائية تطلق حملة لتوفير المياه للأشجار والمواشي‎‎
07:30 | 2022-10-24
ازدحامات خانقة في بغداد .. معاناة يومية تنتظر الحلول‎‎
Play
ازدحامات خانقة في بغداد .. معاناة يومية تنتظر الحلول‎‎
07:00 | 2022-10-24
الجبهة التركمانية تطالب باستحقاقها الوزاري
Play
الجبهة التركمانية تطالب باستحقاقها الوزاري
06:30 | 2022-10-24
الصراع على الحقائب الوزارية يعرقل تشكيل حكومة السوداني
Play
الصراع على الحقائب الوزارية يعرقل تشكيل حكومة السوداني
05:30 | 2022-10-24
كابينة المكلف: للسوداني حرية اختيار الشخوص للحقائب الوزارية
Play
كابينة المكلف: للسوداني حرية اختيار الشخوص للحقائب الوزارية
04:50 | 2022-10-24
مجهولون يغتالون رجل الدين "علي العذاري" بمنطقة الكمالية (فيديو)
Play
مجهولون يغتالون رجل الدين "علي العذاري" بمنطقة الكمالية (فيديو)
10:31 | 2022-10-22
طفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة ثم حدثت المعجزة (فيديو)
Play
طفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة ثم حدثت المعجزة (فيديو)
04:17 | 2022-10-22
هل يعود الشارع الى سدة الاحتجاجات مع تشكيل الحكومة؟‎‎
Play
هل يعود الشارع الى سدة الاحتجاجات مع تشكيل الحكومة؟‎‎
04:06 | 2022-10-21
قطع أنهر الدول المجاورة..سابقة خطيرة تهدد العراق بالجفاف‎‎
Play
قطع أنهر الدول المجاورة..سابقة خطيرة تهدد العراق بالجفاف‎‎
04:01 | 2022-10-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.