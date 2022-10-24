الشرطة يهزم النفط في ممتاز الكرة

وافتتح لاعب نادي النفط عبدالله سعودي اللقاء بهدف في الدقيقة (6) من عمر الشوط الاول، فيما عدل لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم النتيجة في الدقيقة (20)، ليعاود الاعب محمد المواس تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (74) لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بنتيجة (2_1) .وتضمنت الجولة الرابعة ايضا تعادل نفط الوسط مع نظيره دهوك بهدف واحد لكل منهما.وسجل لاعب نادي نفط الوسط لوكاس سانتوس هدفه في الدقيقة (23) من عمر الشوط الاول ، ليعاود تعديل النتيجة لاعب نادي دهوك برنس اوبوكو في الدقيقة |(47) ، لتنتهي المبارة بنتيجة (1_1).هذا وتغلب نادي الزوراء، اليوم الاثنين على نظيره الديوانية ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.