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اليوم.. البصرة تحتضن قرعة "العرس الخليجي"
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تحتضن مدينة البصرة صباح اليوم الثلاثاء، حفل قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ (25) بحضور ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة في المنافسات التي ستقام للفترة ما بين (6 و19) كانون الثاني من العام المقبل.
واكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن"جميع التحضيرات اللوجستية الخاصة بحفل إجراء القـرعة بـاتـت جاهزة من أجل الظهور بأجمل صـورة، كون البطولة تمثل الكرة الخليجية وما تتميز به من مكانة في نفوس شعوبها".
واشارت إلى أن "المنتخبات الثمانية ستوزع بين مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة (البحرين) على رأسيهما".
وستجرى المباريات في ملعبين هما جذع النخلة والميناء الذي يعد أحدث ملعب تم تشييده لمواجهات هذا التجمع.
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