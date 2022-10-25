اليوم.. البصرة تحتضن قرعة "العرس الخليجي"

واكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن"جميع التحضيرات اللوجستية الخاصة بحفل إجراء القـرعة بـاتـت جاهزة من أجل الظهور بأجمل صـورة، كون البطولة تمثل الكرة الخليجية وما تتميز به من مكانة في نفوس شعوبها".واشارت إلى أن "المنتخبات الثمانية ستوزع بين مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة (البحرين) على رأسيهما".وستجرى المباريات في ملعبين هما جذع النخلة والميناء الذي يعد أحدث ملعب تم تشييده لمواجهات هذا التجمع.