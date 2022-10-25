بعد إقالة جيرارد.. أستون فيلا يعين مدرباً جديداً

ورحل إيمري، عن منصبه كمدير فني لفياريال، بعدما توصل لاتفاق مع أستون فيلا على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 6 ملايين يورو.ويحتل أستون فيلا، المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة.