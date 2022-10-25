https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436019-638022778048664307.jpg
بعد إقالة جيرارد.. أستون فيلا يعين مدرباً جديداً
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
أعلن نادي أستون فيلا، رسمياً تعيين الإسباني أوناي إيمري، مديراً فنياً للفريق ليخلف ستيفن جيرارد الذي أقيل من منصبه عقب الهزيمة من فولهام بثلاثية نظيفة يوم الخميس الماضي.
ورحل إيمري، عن منصبه كمدير فني لفياريال، بعدما توصل لاتفاق مع أستون فيلا على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 6 ملايين يورو.
ويحتل أستون فيلا، المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا