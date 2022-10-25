الموافقة على دمج 4 أندية أوكرانية في الدوري الروسي

وضمت روسيا مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى أراضيها، بعد سيطرتها عليها خلال الحرب بين الطرفين، والتي بدأت في 24 شباط/ فبراير العام الحالي.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشنكو: "تم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الروسي لكرة القدم على دمج الأندية، في المناطق المسيطر عليها، إلى الدوري الروسي".ويعد فريق شاختار دونيتسك من أكثر الفرق نجاحًا في أوكرانيا، بالإضافة لفريق وزوريا لوغانسك، ويلعب كلا الفريقين في الدوري الأوكراني. وكان شاختار يخوض مبارياته الأوروبية في مدينة دونيتسك منذ عام 2014، أما في الوقت الحالي فيلعب مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 في بولندا.ويلعب فريق كريستال كيرسون في دوري الدرجة الثانية الأوكراني، بينما يلعب فريق ميتالورغ زابوريجيا في دوري الدرجة الثالثة الأوكراني.وسبق أن أعلنت السلطات الروسية السماح لأندية شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد ضمها لروسيا عام 2014 باللعب في الدوري الروسي، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض ذلك القرار.وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد الأندية الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية، كما قرر الفيفا استبعاد منتخب روسيا من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا.