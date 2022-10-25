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الكشف عن آلية قرعة "خليجي 25" في البصرة

رياضة

2022-10-25 | 04:13
الكشف عن آلية قرعة &quot;خليجي 25&quot; في البصرة
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

حددت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم آلية سحب قرعة كأس الخليج "خليجي 25"، التي تُسحَّب اليوم الثلاثاء، في مدينة البصرة العراقية.

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس الخليج القادمة في مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة الممتدة بين 6 و19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة العراق وقطر  والسعودية والإمارات والبحرين "حاملة اللقب" وعمان واليمن والكويت

وناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقًا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لتحديد مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة، باستنثاء المستوى الأول.

مستويات المنتخبات المشاركة
وحسب آلية القرعة، فإن منتخب العراق المستضيف سيكون على رأس المجموعة الأولى، بينما ستكون البحرين، حاملة اللقب، على رأس المجموعة الثانية.

وحسب تصنيف الفيفا، فقد جاءت المستويات الثلاث الأخرى قبل إجراء القرعة على النحو الآتي:
المستوى الثاني: قطر والسعودية.
المستوى الثالث: الامارات وعمان.
المستوى الربع: الكويت واليمن.

اتحاد الخليج العربي يشيد بجهود العراق

في سياق متصل، ناقش اجتماع لجنة المسابقات باتحاد الخليج العربي الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة، ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة، مشيدة بالجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين لاستضافة البطولة، ومطالبة بمنح المشجعين تسهيلات لدخول العراق من أجل حضور المنافسات.
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