انطلاق فعاليات قرعة خليجي 25 في البصرة

وستقام البطولة في المحافظة في نسختها الـ 25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6-19 كانون الثاني المقبل 2023.ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتُوِّج بلقبها.وتُنظم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مُقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.