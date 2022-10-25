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قرعة كأس الخليج.. العراق يصطدم بالسعودية وقطر تواجه حامل اللقب

رياضة

2022-10-25 | 04:41
قرعة كأس الخليج.. العراق يصطدم بالسعودية وقطر تواجه حامل اللقب
3,519 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أجريت صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة البصرة العراقية، مراسم قرعة كأس الخليج في نسخته الـ25، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، والتي أسفرت نتائجها عن صدام قوي بين المنتخب الوطني العراقي والسعودية في المجموعة الأولى، وحامل لقب النسخة الماضي البحرين وقطر في المجموعة الثانية.

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس الخليج القادمة في مدينة البصرة ، خلال الفترة الممتدة بين 6 و19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة العراق وقطر والسعودية والإمارات والبحرين "حاملة اللقب" وعمان واليمن والكويت.

وفي تفاصيل عملية القرعة، اعتمدت اللجنة المنظمة على المادة الخامسة من لائحة المسابقات، لتحديد مستويات المنتخبات المشاركة، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، باستثناء المستوى الأول.

وتم توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، فيما كان منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة (البحرين) على رأسيهما، في المستوى الأول، فيما جاء المنتخبين القطري والسعودي في المستوى الثاني، الإمارات وعمان في المستوى الثالث، وأخيرا الكويت واليمن في المستوى الرابع.

نتائج القرعة:

المجوعة الأولى: العراق/ اليمن/ عمان/ السعودية

المجموعة الثانية: البحرين/ الكويت/الإمارات/ قطر

واستعدادا لاستضافة خليجي 25، جهزت العراق ملعبين لاحتضان مباريات البطولة، هما جذع النخلة والميناء الذي يعد أحدث ملعب تم تشييده لمواجهات هذه المنافسة.

وسبق للعراق، وأن استضاف كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد، على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10)، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.

جدير بالذكر، أن تطور المنتخبات في السنوات الأخيرة، أثر بالإيجاب في كأس الخليج العربي، والتي تتمتع بأهمية كبيرة رُغم كونها بطولة غير رسمية، فقد زادت أهميتها في الآونة الأخيرة.
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