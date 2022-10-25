الكشف عن الجوائز المالية لخليجي 25 في البصرة

وقال الرميحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إجراء مراسيم قرعة خليجي (25) في البصرة، إن "الانطباع العام حول قرعة خليجي 25 كان جيداً والأمور تسير بخطى ثابتة"، معرباً عن أمله في أن "تكون هذه النسخة أفضل من النسخة السابقة".وأضاف، أن "عملية إجراء القرعة تمت بنجاح، وأن استضافة البصرة للبطولة ستكون استثنائية"، موكداً أن "دور البصرة في البطولة كبير ولا شكوك حول إقامة البطولة في المحافظة".وتابع أن "جائزة صاحب المركز الأول في البطولة هي مليون دولار، والفائز الثاني 750 ألف دولار"، موضحاً أن "هناك دعوات ستوجه الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولكافة اتحادات الخليج العربي".وقبل قليل، بدأت مراسيم قرعة بطولة الخليج العربي (25) في محافظة البصرة.المجموعة الأولى: العراق / اليمن / عُمان / السعوديةالمجموعة الثانية: البحرين/ الكويت/ الإمارات/ قطر