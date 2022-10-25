قطر: نتعرض لحملة غير مسبوقة بسبب المونديال

وذكر آل ثاني، في خطاب بافتتاح دورة لمجلس الشورى القطري، أن "بلاده ومنذ أن "نالت شرف استضافة المونديال، تعرضت لحملة غير مسبوقة، وتعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيدا".وأضاف "ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع، وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".وتابع: "لكنها باختصار مناسبة نظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية".وشددا على أن "هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر، التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه، لقد قبلنا هذا التحدي إيماناً بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكاً منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي".وولفت إلى أن قطر حاليا "أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة، ينخرط فيها القطريون والمقيمون، وقد وضعت دول شقيقة وصديقة مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا، وهذه أصلا من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات، وتجمع ولا تفرق، فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع".لكن في المقابل وصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، البطولة القادمة لكأس العالم في قطر، بأنها ستكون الأفضل من ناحية التنظيم في تصريحات قبل نحو أسبوعين.وقال رئيس الفيفا قبل شهر من انطلاق المونديال، إن قطر التي تنظم بطولة كأس العالم أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف الحدث الكروي الأهم.وعدد إنفانتينو المنجزات التي تحققت في قطر منذ إعلان منحها حق استضافة البطولة، مشددا على تحقيق نسبة مبيعات عالية من التذاكر.ولفت إنفانتينو إلى أن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من 3 ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث في 20 تشرين ثاني/ نوفمبر.ودشن الفيفا تطبيق تذاكر مونديال قطر 2022 الذي يتيح الوصول للتذاكر وتغيير معلوماتها وإرسالها للآخرين.