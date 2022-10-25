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أبرزها السيتي ودورتموند.. مباريات حاسمة في دوري ابطال اوروبا اليوم
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أبرزها السيتي ودورتموند.. مباريات حاسمة في دوري ابطال اوروبا اليوم

رياضة

2022-10-25 | 06:38
أبرزها السيتي ودورتموند.. مباريات حاسمة في دوري ابطال اوروبا اليوم
765 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في ظل منافسة شرسة على بطاقات التأهل لدور الستة عشر.


وحسمت 5 أندية التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، وهي: ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، ونابولي الإيطالي.

ومازالت 11 بطاقة حائرة تنتظر الحسم في آخر جولتين لتحديد الفرق المتأهلة بالكامل إلى ثمن النهائي.

ونسلط الضوء على المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بدوري الأبطال والتي تقام منافسات الجولة الخامسة بها مساء اليوم الثلاثاء ، فإلى هذه السطور:

ميلان وتشيلسي في الاختبار الصعب

تبدو المجموعة الخامسة على صفيح ساخن خاصة أن كل فريق ما زال يملك فرصة التأهل قبل آخر جولتين.

يتصدر تشيلسي الإنجليزي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وخلفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بفارق نقطة واحدة ثم يحتل دينامو زغرب الكرواتي وميلان الإيطالي المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

ويخرج تشيلسي في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت العراق) لمواجهة ريد بول سالزبورغ بينما يلتقي دينامو زغرب ضيفه ميلان في الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت العراق).

يعني فوز تشيلسي خارج دياره وصوله إلى 10 نقاط والتأهل رسميًّا بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام دينامو زغرب في لندن.

ويحتاج ريد بول سالزبورغ لتحقيق الفوز على تشيلسي للوصول إلى النقطة رقم 9 وهو ما يحسم تأهله بشرط تعادل دينامو زغرب مع ميلان.

في المقابل، يتصارع دينامو زغرب وميلان للوصول إلى النقطة رقم 7 من خلال تحقيق الفوز والإبقاء على المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

وتوقع عبد الستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، تأهل تشيلسي عن هذه المجموعة بشكل رسمي ولكنه تكهن بانتفاضة للاعبي ميلان.

وأشار إلى أن ميلان سيظهر بوجه مميز في مواجهة دينامو زغرب بفضل خبرات بعض لاعبيه والتمسك بآمال التأهل عن هذه المجموعة.

لايبزيغ وشاختار.. صراع مثير

تشهد المجموعة السادسة صراعاً مثيراً بعدما حسم ريال مدريد حامل اللقب بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر.

ويملك لايبزيغ الألماني 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن شاختار دونيتسك الأوكراني صاحب المركز الثالث، بينما خرج سيلتك الإسكتلندي من الصراع بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة.

ويخرج ريال مدريد لمواجهة لايبزيغ بينما يخرج شاختار لمواجهة سيلتك في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

ويحتاج لايبزيغ للفوز على ريال مدريد للوصول إلى 9 نقاط ويصعد حال هزيمة شاختار أمام سيلتيك.

وربما تتأجل الأمور للجولة الأخيرة في حال تعادل شاختار مع سيلتيك أو فوز الفريق الأوكراني، وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة قوية بين شاختار وضيفه لايبزيج.

دورتموند وحسم التأهل

حسم مانشستر سيتي التأهل عن المجموعة السابعة بوصوله إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثاني بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 7 نقاط ثم إشبيلية الإسباني وكوبنهاغن الدنماركي برصيد نقطتين.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على دورتموند في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية بينما يستضيف إشبيلية منافسه كوبنهاجن في الساعة الـ7:45 دقيقة مساءً بتوقيت العراق.

ويحتاج دورتموند إلى الفوز على السيتي لحسم التأهل بغض النظر عن لقاء إشبيلية ولكن التعادل قد يكفي دورتموند أيضاً بالوصول إلى 8 نقاط والتأهل رسميًّا حال فوز إشبيلية على كوبنهاجن لتفوق دورتموند في المواجهات المباشرة.

ويتأجل الحسم الرسمي في حال تعادل دورتموند وفوز كوبنهاغن على إشبيلية ولكن الفريق الدنماركي سيكون مطالباً في الجولة الأخيرة بالفوز على دورتموند بفارق 4 أهداف لإحداث المعجزة والتأهل.

ويحتاج إشبيلية للفوز على كوبنهاغن والسيتي في آخر جولتين مع هزيمة دورتموند أمام السيتي وكوبنهاغن.

صدام بنفيكا ويوفنتوس

يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 8 نقاط وخلفه بنفيكا البرتغالي برصيد 8 نقاط أيضاً، ويحتل يوفنتوس الإيطالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو رصيد مكابي حيفا ذاته.

يستضيف باريس سان جيرمان منافسه مكابي حيفا بالجولة الخامسة بينما يخرج يوفنتوس لمواجهة بنفيكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق.

يحتاج باريس سان جيرمان للتعادل لحسم تأهله بشرط خسارة أو تعادل يوفنتوس ليصعد بغض النظر عن لقاء الجولة الأخيرة والأمر ذاته بالنسبة لفريق بنفيكا الذي يحتاج للتعادل لحسم الصعود بشرط خسارة أو تعادل مكابي حيفا.

ويبقى يوفنتوس بحاجة إلى سيناريو مثير للتأهل عن هذه المجموعة يتمثل في فوزه على بنفيكا بفارق هدفين والوصول إلى 6 نقاط قبل الجولة الأخيرة ثم الفوز على باريس سان جيرمان في إيطاليا مع تعادل بنفيكا في آخر جولة ضد مكابي حيفا على ملعب الأخير.

وأشار عبد الستار صبري إلى صعوبة فرص يوفنتوس الذي يحتاج إلى هدية ليست بأقدام لاعبيه بتعطل بنفيكا في لقاء الجولة الأخيرة.

وأشاد صبري بما يقدمه بنفيكا في دور المجموعات متوقعاً تأهل فريقه السابق إلى دور الستة عشر لأنه قدم مباريات قوية وفاز على يوفنتوس في عقر داره
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