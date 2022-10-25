في الرئة.. خضوع رئيس ريال مدريد لعملية جراحية طارئة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "العملية انتهت حوالي الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مدريد. وكانت حالة رئيس ريال مدريد جيدة ورغم ذلك لم يستطع مرافقة الفريق في رحلته إلى لايبزيغ في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".ويجب على بيريز البالغ عمره 75 عامًا ، والذي كان في المقصورة الرئيسية يوم الأحد الماضي وكان يتجاذب أطراف الحديث مع بعض اللاعبين بعد الاجتماع الذي شهد منح لوكا مودريتش قميصًا لمباراته 450، أن يستريح لبضعة أيام قبل أن يعود إلى ممارسة عمله في ريال مدريد وعمله الخاص بشكل طبيعي.وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن "فريقه لن يستخف بمباراته في وقت لاحق اليوم في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ على الرغم من تأهله بالفعل لدور 16 حيث يرغب الفريق في حسم صدارة المجموعة".وأكد المدرب الإيطالي على عدم سفر كريم بنزيما و مودريتش إلى ألمانيا، حيث يعاني الثنائي من إجهاد عضلي. لكنه ومع ذلك أصر على أن ريال لا يجب أن يقلل من شأن منافسه، الذي ما زال يقاتل من أجل مكان في مراحل خروج المغلوب.ويتصدر بطل أوروبا المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني وخمس نقاط أمام شاختار دونيتسك. ويحتاج الإسبان فقط إلى التعادل لانتزاع المركز الأول.ورفض أنشيلوتي فكرة أن بعض اللاعبين قد يشتت انتباههم بالفعل قبل أقل من شهر من انطلاق كأس العالم. وأكد أنه لا يزال هناك الكثير للعب من أجله في الأسابيع الثلاثة المقبلة وأن لاعبيه يركزون على واجباتهم مع النادي.