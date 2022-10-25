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تشافي: مباراة البايرن انتقام لـ ليفاندوفسكي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد المدير الفني لفريق برشلونة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة بايرن ميونخ بالنسبة للفريق ولروبرت ليفاندوفسكي، نجم البارسا، ليست مباراة عادية وإنما هي مباراة للانتقام على ما حدث في مباراة الذهاب.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "غداً مباراة للانتقام وأيضاً لـ لفاندوفسكي الذي لم يسجل أمام فريقه السابق بعد عدة فرص، غداً سنحاول مرة أخرى".
واضاف: "غدًا سنشاهد مباراة انتر ضد بلزن، جميعًا في غرفة الملابس".
ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بايرنن ميونخ، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.
ويواجه برشلونة خطر الخروج من مرحلة مجموعات دورى ابطال أوروبا، فى حال فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن التشيكي.
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