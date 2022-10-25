فوزان للكرخ ونوروز في الدوري الممتاز

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب زاخو الدولي تمكن نادي نوروز من التغلب على مضيفه نادي زاخو بنتيجة هدفين دون رد، وسجل اهداف المباراة كل من اللاعب محمد الباقر في الدقيقة 58 قبل ان يعزز النتيجة زميله في الفريق اللاعب كلاوديو أوليفيرا في الدقيقة 60 من زمن المباراة.وفي المباراة الثانية والتي جرت احداثها على ارض ملعب كربلاء تمكن نادي الكرخ من التغلب على نادي القاسم بهدف دون مقابل سجله اللاعب عمر نوري في الدقيقة 65 من زمن المباراة.