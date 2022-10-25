أبرزها جوتزه.. المانيا ترسل قائمة المنتخب الأولية للمشاركة بالمونديال

واختار هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا قائمة مبدئية، أرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشهدت بعض المفاجآت.وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تضمن قائمة المانشافت اسم ماريو جوتزه، نجم آينتراخت فرانكفورت، بعد غياب طويل عن اللعب على الصعيد الدولي.ويعد جوتزه أحد أبرز عناصر المنتخب الألماني المتوج بلقب مونديال 2014، إذ سجل هدف فوز فريقه في المباراة النهائية على حساب الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي.قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022 شهدت أيضا وجود ماتس هوميلز ويوسوفا موكوكو من بروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نيكلاس فولكرج من فيردر بريمن.كما ضمت القائمة اسم فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، رغم غيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي.ومن المقرر تقليص القائمة من 44 إلى 26 اسما فقط، حيث سيعلن فليك اختياراته النهائية يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.