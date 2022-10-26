انشيلوتي: هزيمتنا مؤلمة لكنها أقل الماً من الآخرين

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لوم لاعبيه بعد الهزيمة بنتيجة (3-2) أمام لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وأضاف: "نتعلم من الخسارة أكثر مما نتعلمه من 10 انتصارات متتالية، وهذه الهزيمة مؤلمة لكن أقل ألما من الآخرين لأن لدينا خيار للتأهل في الصدارة".



وتابع: "علينا أن نستمر في العمل، وهذا ليس الوقت لننظر إلى الخلف، ولا يمكنني أن أنتقد الفريق الذي قدم أداءً جيدًا للغاية حتى الآن". وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: "عاجلا أم آجلا كان لابد أن تحدث الهزيمة".وأضاف: "نتعلم من الخسارة أكثر مما نتعلمه من 10 انتصارات متتالية، وهذه الهزيمة مؤلمة لكن أقل ألما من الآخرين لأن لدينا خيار للتأهل في الصدارة".وتابع: "علينا أن نستمر في العمل، وهذا ليس الوقت لننظر إلى الخلف، ولا يمكنني أن أنتقد الفريق الذي قدم أداءً جيدًا للغاية حتى الآن".

ونوه: "علينا أن نركز على الأشياء التي لم تسر بشكل جيد، وخاصة الضربات الثابتة، ونحن أقوياء في الدفاع، لكن يمكن أن يحدث ذلك".

واستكمل: "ثنائية لايبزيج كانت ميزة لهم، وغيرت النهج بأكمله، وحدث عكس ما كنا نريده، حيث تراجعوا للخلف ولعبوا على الهجمات المرتدة".

وأتم: "لم أر أي نقص في الحدة من اللاعبين، ولا يمكنني إلقاء اللوم عليهم، لأن هؤلاء اللاعبين فازوا بالعديد من المباريات وكانت لدينا غيابات للإصابة، وبعد تأخرنا بهدفين سيطرنا على المباراة وكنا على وشك التعادل".



وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.