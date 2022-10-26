تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير شديد لكوريا الشمالية: التجربة النووية ستقابل برد "غير مسبوق"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

رياضة

2022-10-26 | 02:29
تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا
1,530 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تأهل العديد من الأندية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات أبرزها: نابولي الإيطالي، وكلوب بروغ البلجيكي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وانضم إليها بنفيكا وبروسيا دورتموند.

وبلغ بنفيكا البرتغالي دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا رسميا بفوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، في الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وحصد بنفيكا 11 نقطة من خمس مباريات متساويا مع متصدر المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان، بينما يتحول اهتمام يوفنتوس، وله ثلاث نقاط، لحسم المركز الثالث والمشاركة في الدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عندما يستضيف باريس سان جيرمان.

كما انتزع بروسيا دورتموند التعادل دون أهداف مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء لينضم إليه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وضمنت النتيجة صدارة المجموعة السابعة لسيتي إذ يملك 11 نقطة مقابل ثماني نقاط لدورتموند الذي حجز بطاقة التأهل الثانية حيث يتفوق بثلاث نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وأنعش ميلان الإيطالي آماله الأوروبية بفوزه العريض على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4 -صفر يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة.

ويملك تشيلسي عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الـ16، ويحل ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط مقابل ست نقاط لريد بول سالزبورغ في المركز الثالث ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط.

خسر حامل اللقب ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين لثلاثة بعد أن ضمن الأول تأهله رسميًّا لدور الـ 16 في الجولة السابقة، وتعادل شاختار الأوكراني مع سيلتك الأسكتلندي بهدفٍ لمثله، ضمن المجموعة السادسة.

وفيما يأتي الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

ريال مدريد الإسباني.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

بايرن ميونخ الألماني.

كلوب بروج البلجيكي

باريس سان جيرمان الفرنسي

نابولي الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي.

بروسيا دورتموند الألماني.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بذكرى تشرين عزم على مواصلة التظاهر لتحقيق المطالب
Play
بذكرى تشرين عزم على مواصلة التظاهر لتحقيق المطالب
04:20 | 2022-10-26
السوداني حرّ في خياراته ام مقيّد بضغوطات الأحزاب؟
Play
السوداني حرّ في خياراته ام مقيّد بضغوطات الأحزاب؟
02:34 | 2022-10-26
العراق: ظاهرة الابتزاز الالكتروني تتخطى الحدود
Play
العراق: ظاهرة الابتزاز الالكتروني تتخطى الحدود
05:02 | 2022-10-25
الإطار يحسم 12 وزارة والخلاف السياسي يعرقل عقد جلسة التصويت
Play
الإطار يحسم 12 وزارة والخلاف السياسي يعرقل عقد جلسة التصويت
03:46 | 2022-10-25
اعتقال المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية
Play
اعتقال المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية
02:59 | 2022-10-25
صلاح الدين: مطالبات بانشاء مطار دولي اسوة بباقي المحافظات‎‎
Play
صلاح الدين: مطالبات بانشاء مطار دولي اسوة بباقي المحافظات‎‎
08:00 | 2022-10-24
النجف: الموارد المائية تطلق حملة لتوفير المياه للأشجار والمواشي‎‎
Play
النجف: الموارد المائية تطلق حملة لتوفير المياه للأشجار والمواشي‎‎
07:30 | 2022-10-24
ازدحامات خانقة في بغداد .. معاناة يومية تنتظر الحلول‎‎
Play
ازدحامات خانقة في بغداد .. معاناة يومية تنتظر الحلول‎‎
07:00 | 2022-10-24
الجبهة التركمانية تطالب باستحقاقها الوزاري
Play
الجبهة التركمانية تطالب باستحقاقها الوزاري
06:30 | 2022-10-24
الصراع على الحقائب الوزارية يعرقل تشكيل حكومة السوداني
Play
الصراع على الحقائب الوزارية يعرقل تشكيل حكومة السوداني
05:30 | 2022-10-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.