تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

وبلغ بنفيكا البرتغالي دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا رسميا بفوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، في الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.وحصد بنفيكا 11 نقطة من خمس مباريات متساويا مع متصدر المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان، بينما يتحول اهتمام يوفنتوس، وله ثلاث نقاط، لحسم المركز الثالث والمشاركة في الدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عندما يستضيف باريس سان جيرمان.كما انتزع بروسيا دورتموند التعادل دون أهداف مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء لينضم إليه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.وضمنت النتيجة صدارة المجموعة السابعة لسيتي إذ يملك 11 نقطة مقابل ثماني نقاط لدورتموند الذي حجز بطاقة التأهل الثانية حيث يتفوق بثلاث نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثالث.وأنعش ميلان الإيطالي آماله الأوروبية بفوزه العريض على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4 -صفر يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة.ويملك تشيلسي عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الـ16، ويحل ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط مقابل ست نقاط لريد بول سالزبورغ في المركز الثالث ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط.خسر حامل اللقب ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين لثلاثة بعد أن ضمن الأول تأهله رسميًّا لدور الـ 16 في الجولة السابقة، وتعادل شاختار الأوكراني مع سيلتك الأسكتلندي بهدفٍ لمثله، ضمن المجموعة السادسة.ريال مدريد الإسباني.مانشستر سيتي الإنجليزي.بايرن ميونخ الألماني.كلوب بروج البلجيكيباريس سان جيرمان الفرنسينابولي الإيطاليتشيلسي الإنجليزيبنفيكا البرتغالي.بروسيا دورتموند الألماني.