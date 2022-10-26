مواجهات مفصلية في ختام الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا اليوم

تُقام 8 مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، تحمل أغلبها الكثير من الإثارة والندية، لا سيما أن دور المجموعات تبقَّى له جولة أخيرة، وبعدها سيحدَد رسميًّا 16 فريقًا متأهلين إلى الدور المقبل.ومن المُنتظر أن تصنع بعض الأسماء الفارق خلال المواجهات الملتهبة المتبقية بين الأندية، على أمل تحقيق الإنجاز، والتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.قبل انطلاق مباراة برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب "كامب نو"، سيترقب الثنائي ما ستسفر عنه المواجهة بين إنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، والتي ستُقام قبل مباراة البرسا وبايرن بساعتين تقريبًا على ملعب "جوسيبي مياتزا" بميلانو.وإذا ما فاز إنتر ميلان على بلزن -وهي النتيجة الأقرب للمنطق- فإن حظوظ برشلونة في البحث عن بطاقة الصعود إلى دور الستة عشر ستتلاشى كليًّا، أما إذا حدث العكس، فستصبح موقعة البلوغرانا أمام بايرن ميونيخ مصيرية.في المقابل، يسعى بايرن ميونيخ لتأمين الصعود في المركز الأول، كي يدشن طريقه بسهولة في الأدوار الإقصائية، آملًا الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.يُذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي إنتر ميلان في الوصافة ولديه 7 نقاط، ويحل برشلونة في المركز الثالث وله 4 نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن المجموعة بلا أي نقطة.يخوض نابولي الإيطالي مباراة هامة أمام رينجرز الأسكتلندي في ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" الشهير، على أمل الوصول إلى النقطة 15 ليواصل تربعه في صدارة المجموعة الأولى.في المقابل، يخوض ليفربول، الذي يحل في المرتبة الثانية على سلم المجموعة ذاتها وله 9 نقاط، مباراة خارج الديار أمام أياكس أمستردام الهولندي، حيث يبحث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، عن تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل.وقد تشهد مباراة أياكس وليفربول مفاجأة؛ حيث سيخوضها الليفر خارج الديار على ملعب "يوهان كرويف" في هولندا، وفيها يسعى أياكس للفوز من أجل ضمان المنافسة، أو حجز مقعد في الدوري الأوروبي.يُذكر أن نابولي يملك العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 جولات، حيث يتشارك معه فقط بايرن ميونيخ الألماني، الذي وصل إلى عدد النقاط ذاته في نفس عدد الجولات، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني على سلم المجموعة الأولى، خلف نابولي، وله 9 نقاط، ثم أياكس أمستردام وله 3 نقاط، ثم يتذيل غلاسكو رينجرز بلا أي نقطة.ضمّن كلوب بروج البلجيكي التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة الثانية، وقبل مواجهته اليوم الأربعاء ضد بورتو البرتغالي.وفي المقابل، فإن أتلتيكو مدريد الإسباني لديه مهمة صعبة، تتمثل في مواجهة باير ليفركوزن الألماني في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث يأمل أبناء دييغو سيميوني الاقتراب من انتزاع بطاقة مؤهلة إلى الدور ثمن النهائي.ويتصدر كلوب بروج المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحل بورتو في الوصافة وله 6 نقاط، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث وله 4 نقاط، ثم يتذيل باير ليفركوزن الترتيب وله 3 نقاط.تبدو المنافسة ساخنة للغاية في المجموعة الرابعة، التي يتصدرها توتنهام هوتسبير، مع وجود من يلاحقه ويضغط عليه من أجل انتزاع موقعه في المركز الأول.ويواجه توتنهام الإنجليزي فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي على ملعب "توتنهام هوتسبير" في لندن، فيما يلتقي آينتراخت فرانكفورت في ألمانيا مع مارسيليا الفرنسي.ويتصدر توتنهام المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتساوى مارسيليا وسبورتينغ لشبونة وكل منهما له 6 نقاط، لكن الوصافة في حوزة الفريق الفرنسي بسبب أفضلية المواجهات المباشرة، فيما يقبع آينتراخت فرانكفورت في الذيل وله 4 نقاط.