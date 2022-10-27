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بعد مغادرة الأبطال.. تشافي يعاين الأضرار وسيميوني يقر بصعوبة هذه الايام

رياضة

2022-10-27 | 01:30
بعد مغادرة الأبطال.. تشافي يعاين الأضرار وسيميوني يقر بصعوبة هذه الايام
1,770 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة ضد بايرن ميونخ بنتيجة (0-3) مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، بدوره أقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأن هذا هو أصعب يوم له كمدرب لفريق الروخيبلانكوس بعد خسارته مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شكرا للجماهير على الدعم غير المشروط، وأظهروا ذلك منذ وصولي، واليوم كانت الأجواء غير عادية".

وأضاف: "بايرن كان أفضل ولا يمكننا لوم أنفسنا على شيء، إنه واقعنا الآن، وخرجنا من دوري الأبطال وسنركز على بطولات أخرى".

وتابع تشافي: "اليوم لم نصل لمستواهم وكانوا أفضل، وفي ميونخ كنا نحن الأفضل، والإقصاء أثر علينا نفسيا، وغدًا سنتدرب ونفكر في الليجا، وكانت هناك توقعات كبيرة على هذا الفريق، لعبنا في مجموعة معقدة، وكان الإقصاء قاسيا للغاية".

وعن الصافرات ضد بوسكيتس، علق: "قلت بالفعل إننا يجب أن نكون متحدين، ونواجه الموقف، فقد تم إقصائنا من دوري الأبطال لكن الموسم لا ينتهي في أكتوبر/تشرين أول، وهناك المزيد من المسابقات متبقية. إنها نكسة، ويجب أن نحلل ما حدث".

وأتم: "الشيء الرئيسي هو أخطائنا، ولم نكن على المستوى بسبب قلة الفعالية والأخطاء الكثيرة، والطريقة التي نغادر بها البطولة قاسية، ونذهب بشعور سيئ".

وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، والذي حسم تأهله مبكرًا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث، والذي ودع المسابقة واتجه إلى الدوري الأوروبي رسميًا.

من جانبه، أقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأن هذا هو أصعب يوم له كمدرب لفريق الروخيبلانكوس بعد خسارته مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه عنيد للغاية وسيواصل الإصرار حتى تتاح له فرصة في هذا النادي لتحقيق شيء ينقصهم.
وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، التي ودع على إثرها التشامبيونز ليج عقب التعادل (2-2) أمام باير ليفركوزن الألماني: "ليس لدي شك في أن دوري الأبطال صعب بالنسبة لي.. يزعجني كثيرًا التفكير في أن النهائيين اللذين خسرناهما، كان أحدهما في ركلات الترجيح والآخر في الوقت الإضافي".

وتابع: "أعتقد أنه لا يوجد أقرب من الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا من بلوغ ركلات الترجيح.. أنا عنيد للغاية وسأواصل الإصرار، حتى تتاح لي الفرصة في هذا النادي، والفوز بأول لقب له بدوري أبطال أوروبا، وأبحث عن شيء نفتقر إليه".

وقال: "إنها لحظة صعبة، وغير متوقعة، ليست ضمن المشروع الذي لدينا دائما في النادي. إنها المرة الثانية خلال 10 سنوات التي نخرج فيها من دور الـ16 ولم تكن ضمن ما توقعناه، لكنها حقيقة، ويخبرنا الواقع أيضًا أنه في الموسم الماضي كان من الصعب جدا علينا بلوغ ثمن النهائي.. رغم أننا استحقينا أكثر بكثير ما حصلنا عليه في جميع المباريات التي لعبناها، فهذا واقع".

وغادر أتلتيكو دوري الأبطال بعدما تعادل أمام ضيفه باير ليفركوزن (2-2) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة، وسيلعب في الدوري الأوروبي إزاء احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية.


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