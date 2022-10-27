إيطاليا تطرق أبواب مونديال 2022.. تحركات أوروبية لاستبعاد إيران

السومرية نيوز – رياضة

يبدو أن الحراك الأوروبي مستمر لإقصاء منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول القادمَين.



وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة، تواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لبحث إمكانية استبعاد إيران من بطولة كأس العالم 2022، وحضور إيطاليا بدلًا منها".

وأضافت الصحيفة أن "السفير الإيطالي، استند على أن إيران الداعم الأول لروسيا، بالأموال والسلاح، في حربها على أوكرانيا وبسبب موقفها الداعم علنيًا للاجتياح الروسي".

واستند السفير الإيطالي في طلبه لتعويض منتخب بلاده بمنتخب إيران في كأس العالم 2022، على تصنيف الأتزوري الأخير من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "فوتبول إيطاليا" إرسال باولو زامبولي، سفير دومينيكان الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة مطولة إلى إنفانتينو حدّد فيها الأسباب الموجبة لاستبدال إيران بإيطاليا في المونديال.

وكان منتخب إيطاليا فشل في التأهل لمونديال قطر بعدما خسر في نصف نهائي الملحق، أمام مقدونيا الشمالية في ملعبه ووسط جماهيره، بهدف نظيف، ليتأهل المنتخب المقدوني لمواجهة البرتغال التي فازت وتأهلت إلى النهائيات.

ويخوض منتخب إيران نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا وويلز والولايات المتحدة.