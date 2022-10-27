فاتي يعمق جراح برشلونة ويلوح بالرحيل عن الفريق

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي يشعر بالإحباط الشديد لعدم مشاركته بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز.وأضافت الصحيفة: "فاتي تعافى من الإصابة التي لحقت به، وأصبح جاهزا منذ نهاية الموسم الماضي، وشارك في 3 مباريات فقط من 16 مباراة خاضها الفريق".وتابعت الصحيفة: "فاتي أخبر وكيله خورخي مينديز أنه على استعداد للرحيل عن برشلونة الصيف المقبل إذا لم يتغير الوضع".وأشار التقرير، إلى أن إدارة برشلونة ليست قلقة من هذا الأمر، لاسيما وأن فاتي يرتبط بعقد حتى صيف 2027 ويوجد شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.