لاعب برشلونة يعترف: لا نستحق التواجد في دوري الأبطال

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالتأكيد إنه فشل، ويجب أن يخرج برشلونة من دور المجموعات، لأننا لا نستحق الاستمرار في دوري أبطال أوروبا".وأضاف: "نحن فريق شاب للغاية ولدينا مجال كبير للتحسن، وأبرمنا صفقات رائعة، لكن هذا لم يكن كافيا للتنافس في دوري الأبطال، ونشعر بخيبة أمل كبيرة".وأوضح بيدري: "نفتقر إلى أشياء كثيرة، لكن علينا انتقاد أنفسنا، وصحيح أننا في ميونخ كنا نستحق المزيد، وفي ميلان كانت لنا ركلتا جزاء، لكن بعد رؤية ما حدث اليوم تبين أننا لسنا مستعدين للمنافسة في دوري الأبطال".وواصل: "نحن بحاجة لكي نكون أكثر هدوءا بالكرة في الهجوم، فهو من الأشياء الكبيرة التي يتعين علينا تحسينها".وأتم بيدري: "بغض النظر عن الحالة المزاجية للفريق، لوحظ أن بايرن ميونخ كان قويا للغاية من الناحية البدنية، وهو أمر مهم للغاية في هذه المنافسة".