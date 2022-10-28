بعد كانتي وبوغبا وفاران.. الإصابات تثير قلق المنتخب الفرنسي قبيل مونديال قطر

واضطر الحارس مانداندا إلى مغادرة أرضية الميدان، خلال مواجهة رين وفنربخشة في الدقيقة الـ52، متأثرًا بإصابة على مستوى العضلة المقربة، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، عن المدير الفني لنادي رين برونو جينيسيو.وقالت تقارير إعلامية فرنسية إنه "ومع عدم تأكد من جاهزية مايك ماينان، حارس نادي ميلان الإيطالي، لكأس العالم بقطر، بالإضافة إلى إصابة مانداندا الذي استعاد مستواه في الآونة الأخيرة، بات الأمر حقًا مقلقًا بالنسبة للمدرب ديشامب، الملزم بالبحث عن حارس آخر قبل انطلاق المونديال".ورشح موقع "فوت ميركاتو"، حارس وست هام الإنجليزي، ألفونس أريولا، وحارس نانت الفرنسي ألبان لافون، لدعم تشكيلة "البلوز"، في حال تأكد غياب مانداندا وماينان عن كأس العالم.وكان مانداندا قد سجل حضوره في المعسكر الأخير للمنتخب الفرنسي، حيث استُدعِيَ بعد إصابة الحارسين ماينان وهوغو لوريس المحترف بنادي توتنهام الإنجليزي.ويرتقب أن يتضح موقف حارس نادي رين من المشاركة في كأس العالم، وفق المصدر ذاته، يوم 9 نوفمبر المقبل، موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي، من قبل المدرب ديشامب.ويجدر الذكر أن العديد من اللاعبين الفرنسيين مهددون بالغياب عن كأس العالم، في صورة لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا، ومدافع مانشستر يونايتد رافاييل فاران، في وقت تأكد غياب متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي عن تشكيلة "البلوز" في المونديال.وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى على أرضٍ عربية، بمشاركة المنتخب الفرنسي الذي أوقعته القرعة في مواجهة منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا عن المجموعة الرابعة.