دي ماريا يثق بقدرات الأرجنتين للتتويج بالمونديال: يمرون بأفضل فتراتهم

وقال دي ماريا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن "لاعبي المنتخب الأرجنتيني يملكون القدرات الفنية والخبرات الكافية لتحقيق أحلام جماهيرهم في نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، المقررة في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلَين".وأضاف دي ما ريا أن "رفاق ميسي يمرون بأفضل فتراتهم، خاصة بعد تتويجهم بلقب كوبا أمريكا العام الماضي، وسيكون ذلك بمثابة الدافع الكبير لحصد أكبر البطولات".ووصف اللاعب الأرجنتيني (34 عامًا) إقامة كأس العالم في قطر بالحدث الفريد في المنطقة"، لافتًا إلى أن "الفوز بلقب المونديال هو الحلم الذي يراود كل الأرجنتينيين وسيعملون من أجل تحقيق هذا الحلم وإسعاد الجماهير".وأردف: "منتخب الأرجنتين يمر بفترة جيدة، ولديه الأسلحة التي يمكن الاعتماد عليها ليكون قادرًا على خوض كل مباراة بالصورة المطلوبة، وأتوقع بأن تستمر الفترة الإيجابية للمنتخب مع المدرب ليونيل سكالوني"، مشيرا إلى أن "التغيير الذي أصاب الجهاز الفني منح الهدوء للاعبين.. حيث نجح سكالوني في تكوين منتخب هو مزيج ما بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب".واختتم دي ماريا تصريحاته لموقع "الفيفا" بالقول: "أرشح المنتخب الفرنسي للمنافسة على لقب كأس العالم FIFA قطر 2022، لأنه البطل في النسخة السابقة، ومن الطبيعي أن يكون من المرشحين للدفاع عن اللقب، كما أن هناك منتخبات أخرى تملك أجيالًا جديدة مثل أسبانيا وألمانيا وهي جيدة ولذلك لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث".ويشارك المنتخب الأرجنتيني في المونديال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين فازت بلقب كأس العالم مرتين في عامي 1978 و1986، وتسعى في مونديال قطر لتكرار أمجاد جيل دييغو أرماندو مارادونا.وكان دي ماريا قد انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، ولكنه تعرض لعدة إصابات، ويأمل في أن يكون موجودًا بالوقت المناسب للمشاركة في المونديال رفقة ليونيل ميسي.