تشافي: رغم الخسارة.. برشلونة يسير على الطريق الصحيح

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا في الليغا غدا السبت: "نحن في الطريق الصحيح، لا يمكن تغيير الطريق، علينا مواصلة العمل والنتائج ستأتي، وان لم تأتِ سيأتي مدرب آخر، هذه هي الحياة. أعتقد أننا نعمل بشكل جيد رغم النتائج".وأضاف: "أحاول أن أكون إيجابيا وهذا واضح، تعرضنا لضربة قوية في دوري الأبطال لكن هنالك بطولات مختلفة وما زال بإمكاننا تقديم موسم رائع".وتابع تشافي: "لقد تحدثت مع اللاعبين عن تغيير الوضع وأكدت لهم أننا نتمتع بديناميكية جيدة في الليغا، ما حدث في دوري أبطال أوروبا قد حدث، لقد انتقدنا أنفسنا ورأينا أننا لم نكن فعالين في المباريات الكبيرة".وعن علاقته مع خوان لابورتا رئيس برشلونة قال تشافي: "أتحدث كثيرا مع الرئيس لابورتا، دائما نسافر معا، ونتحدث بعد المباريات، غدًا فرصة جيدة لنا لإظهار ردة فعل".وواصل: "نفكر في الليغا، نحن نقاتل من أجل اللقب وهذه هي الديناميكية التي يجب اتباعها، نحن جيدون في غرفة تغيير الملابس وغدا ستكون لحظة رائعة للرد مجددا".واختتم تشافي الذي يقترب من مرور عام على تولي تدريب برشلونة: "الآن سنركز على الليغا الكأس والسوبر الإسباني والدوري الأوروبي، يجب أن نقاتل على جميع البطولات الموجودة، لقد طوينا صفحة دوري الأبطال".وبسؤاله عن إمكانية دخول برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي قال تشافي: "من المبكر جدًا جدًا الحديث عن ذلك، أتحدث مع ماتيو أليماني (المدير الرياضي) نعم، لكن ما زال الأمر مبكرا".