شنيشل يدعو 34 لاعبا لمواجهة المكسيك والاكوادور وديا

وجّهَ مدرب المُنتخب الوطنيّ راضي شنيشل، اليوم الجمعة، الدعوةَ لـ 34 لاعباً، وذلك تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في التاسع والثاني عشر من شهر تشرين الثاني المُقبل.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم على موقعة الرسمي القائمة التي وجه لها مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل الدعوة للمشاركة في مباراتي المكسيك والاكوادور.



وضمت القائمةُ اللاعبين : محمد قاسم ، إبراهيم بايش، حمزة عدنان ، حسين جبار ، محمد علي عبود ‌‎( القوة الجويّة ) ، جلال حسن ، أحمد عبد الحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم (الزوراء) ، كرار عامر ، مناف يونس ، سجاد جاسم ، أحمد زيروا كوكو، أحمد يحيى (الشرطة) ، علي فائز ، زيد تحسين ، حسن أحمد ، دلوڤان مهدي ( الطلبة ) ، شهاب رزاق ، أحمد شاكر مرواح ( الكرخ ) ، أيمن حسين ( المرخية القطري ) ، أمجد عطوان ( الشمال القطري ) ، حسين علي ( الصفاقسي التونسي ) ، زيدان إقبال ( مانشستر يونايتد الانكليزي ) ، الكسندر اوراها ( كوين بارك رينجرز الانكليزي ) ، علي الحمادي ( ويكمب الانكليزي ) ، هيران أحمد (ثون السويسري) ، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي)، كيفن يعقوب ( ارهوس الدنماركي ) ، عمار محسن ( هلسنبوري السويدي) ، أمير العماري ( ميالبي السويدي ) ، الآي فاضل ( غوتمبيرغ السويدي ) ، مروان البازي ( دالكورد السويدي )، مهند جعاز (هامربي السويدي).