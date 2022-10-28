مبابي وميسي ونيمار.. باريس يكشف ما حققه الثلاثي الهجومي

وقال جاليتير إن "الثلاثي ساعد باريس سان جيرمان في تحقيق بداية رائعة خلال الموسم الحالي، رغم استمرار الجدل حول مستقبل مبابي".وعاد نيمار وميسي ثنائي برشلونة السابق إلى مستواهما المعهود، وأسهما في 22 و23 هدفا على الترتيب.وقبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي خلال الأسبوع المقبل، اعترف جاليتير بأن "ازدحام جدول المباريات قد يضطر الجهاز الفني لإجراء تغييرات في الهجوم"، لكنه يأمل في أن يستمر الثلاثي المتألق في المشاركة مع الفريق".وأضاف: "الإرهاق هو من سيتحكم في مسألة مشاركتهم، لقد سجلوا 40 هدفا من أصل 50 لنا حتى الآن، والأمر يتعلق بلياقة كل منهم".وأتم بقوله: "عندما يكون لدينا ذلك الأسلوب والقوة في الهجوم، فنحن لن نسعى لتغييره، الجهاز الطبي قام بعمل رائع في الأسابيع الماضية إنهم بحالة جيدة ، يجب علينا الحفاظ على تلك الديناميكية".