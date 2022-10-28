للمرة الثالثة هذا العام.. السنغال تهزم مصر بركلات الترجيح

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة (2-2)، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز أسود التيراتجا.وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في أمم أفريقيا إلى المونديال.وتكرر مشهد خسارة مصر أمام السنغال بشكل عام وبركلات الترجيح بصفة خاصة، 3 مرات هذا العام، حيث خسر الفراعنة أمام أسود التيرانجا بنفس الطريقة في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.وتكرر الأمر مرة ثانية في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث اقتنص أسود التيرانجا تذكرة التأهل، بعد الفوز على الفراعنة بركلات الترجيح، وأخيرا الخسارة اليوم في الكرة الشاطئية بنفس السيناريو.وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية بدأ مشواره في البطولة بمواجهة مدغشقر والفوز 4-3 بركلات الترجيح، ثم الخسارة من السنغال 6-4، قبل أن يفوز على أوغندا 6-2 ويتأهل إلى نصف النهائي، حيث واجه المغرب وفاز عليه بنتيجة 5-4.