برشلونة بمواجهة فالنسيا والسيتي يلاعب ليستر.. أبرز مواعيد مباريات السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبورنموث X توتنهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبرينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 5 عصرابرايتون X تشيلسي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumكريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 5 عصرانيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 5 عصرافولهام X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumليفربول X ليدز يونايتد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةألميريا X سيلتا فيجو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1قاديش X أتلتيكو مدريد – الساعة5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1فالنسيا X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةنابولي X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1ليتشي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرالايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرافولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصراشتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصراآينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان X تروا – الساعة 6 مساءستراسبورج X مارسيليا – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيقونيا سبور X قاسم باشا – الساعة 1:30 ظهراألانيا سبور X جازينتاب – الساعة 7 مساء