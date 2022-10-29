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دوري الكرة الممتاز.. 4 مواجهات في افتتاح الجولة الخامسة

رياضة

2022-10-29 | 02:55
دوري الكرة الممتاز.. 4 مواجهات في افتتاح الجولة الخامسة
612 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تنطلق اليوم السبت، الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023 بإقامة أربع مباريات إذ يضيف فريق الكرخ في تمام الساعة الثالثة عصراً فريق كربلاء.

ويسعى الكرخ الذي يحتل المركز التاسع برصيد (7) نقاط في تأكيد جدارته أمام العنيد الكربلائي صاحب المركز الـ(14) بـ (4) نقاط .

ويلعب فـي الوقت نفسه، الصناعة أمـام القاسم حيث سيجتهد كثيراً مدرب الصناعة صادق حنون الذي يقبع فريقه في أسفل الترتيب بصفر من النقاط من أجل تخطي عقبة فريق القاسم صاحب المركز السادس عشر بـ (3) نقاط .

ويحتضن ملعب الكوت في الساعة الخامسة والربع مساء مباراة الديوانية صاحب المركز ما قبل الأخير برصيد صفر من النقاط مع النفط الذي يقبع في المركز الثامن عشر برصيد صفر من النقاط أيضاً.

وتختتم منافسات اليوم بالمباراة المرتقبة بين الشرطة ونفط الوسط التي تقام في ملعب لشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء.

ويتأهب مـدرب الشرطة المـصـري مـؤمـن سليمان الــذي يتقاسم فريقه الصدارة مـع القوة الجوية بعشر نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد لحسم المباراة ومواصلة سلسلة الانتصارات وتخطي عقبة نفط الوسط بقيادة عبد الغني شهد الذي يستقر في المركز الثالث عشر بـ (4) نقاط حصدها من أربعة تعادلات.
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