برشلونة يبدأ تحركاته الشتوية.. عناصر جديدة بمراكز مختلفة

ورغم الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الكتالوني طوال الصيف الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن البارسا يخطط للتعاقد مع عنصرين، أحدهما لاعب وسط والآخر ظهير أيمن إذا كان ممكناً.وحدد برشلونة الخصائص التي يحتاجها في لاعب الوسط الجديد، حيث أشارت الصحيفة إلى رغبة النادي في شبيه للهولندي إيدجار دافيدز، نجم الفريق الأسبق.لكن هناك عائقاً في طريق برشلونة يتعلق بعدم قدرته على إنفاق المزيد من الأموال، بعدما جلب صفقاته الصيفية مقابل 158 مليون يورو.ولذلك، قد يضطر برشلونة للتخلي عن بعض لاعبيه في كانون ثاني القادم، لإفساح الطريق أمام بعض الوافدين الجدد.