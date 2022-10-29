أنس جابر على رأس المجموعة الثانية في بطولة "دبليو تي إيه"

وتنطلق البطولة، التي تضم أعلى 8 مصنفات في العالم وتُقام على أرض صلبة، يوم الإثنين المقبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول في "فورت وورث" في تكساس الأميركية، وتبلغ جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي.وجاءت جابر التي تقدم أفضل موسم لها، بعد أن حلّت وصيفة في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، على رأس مجموعة "نانسي ريتشي"، كونها شاركت بالبطولة بصفتها المصنفة الثانية عالميًا، بينما شاركت بيغولا بصفتها الثالثة، وساكاري الخامسة، وسابالينكا السابعة.في المقابل، ستلتقي البولندية إيغا شفيونتيك، المُصنفة الأولى عالميًا، من جديد مع الأمريكية كوكو غوف، في إعادة لمواجهة اللاعبتين بنهائي بطولة فرنسا المفتوحة، بعدما أوقعتهما القرعة في المجموعة الأولى (مجموعة تريسي أوستن).وإلى جانب شفيونتيك (21 عامًا)، بطلة فرنسا وأمريكا المفتوحتين، وغوف (18 عامًا)، وهما أصغر لاعبتين سنًا في البطولة، تضم المجموعة أيضًا كلًّا من الفرنسية كارولين غارسيا والروسية داريا كاساتكينا.وبعد الدور الأول، تتأهل أول لاعبتين في كل مجموعة للدور قبل النهائي، الذي سيُقام في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما ستُقام المباراة النهائية في اليوم التالي.يُذكر أن الإسبانية غاربيني موغوروزا فازت بلقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في 2021، التي أُقيمت في مدينة وادي الحجارة المكسيكية.