بقيمة 15 مليون دولار.. استحداث بطولة جديدة للتنس

وأعلنت الرابطتان في بيان لهما، أن قيمة جوائز المسابقة الجديدة تبلغ 15 مليون دولار، وستسمح بتسجيل نقاط في التصنيف العالمي"، مشيراً إلى أن "منافسات المسابقة الجديدة ستقام في مدن بريزبين وبيرث وسيدني بمشاركة 18 دولة، يمثل كل منها 8 لاعبين كحد أقصى (4 رجال و4 سيدات)".ووفقا للبيان فإن الدور الأول يجري في الفترة ما بين 29 ديسمبر/كانون الأول والرابع من يناير/كانون الثاني القادمين، وستوزع الدول الـ18 على 6 مجموعات من 3 منتخبات، حيث تشهد مباراتين في الفردي للرجال ومثلهما للسيدات، إضافة إلى مباراة زوجي مختلط.وقد تقرر أن تستضيف مدن بريزبين وبيرث وسيدني، مجموعتين من هذه المجموعات الست، في كل مدينة من المدن الثلاث، وستخوض الدول الثلاث المتأهلة المرحلة التالية في سيدني (من 6 إلى 8 يناير)، وسيتأهل منتخب رابع، وهو الأفضل تصنيفا في المرحلة الأولى، ليكمل المربع الذهبي.ويُجرى الدور النهائي في الثامن من يناير، أي قبل 8 أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وعبّر أندريا غاودنزي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين عن سعادته باستحداث هذه البطولة قائلًا: "نحن سعداء لرؤية أفضل اللاعبين واللاعبات، يتنافسون على نقاط في التصنيف العالمي، لبدء الموسم بشكل لم يسبق له مثيل".من جانبه، صرح رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون، قائلاً:"كأس الاتحاد تعاون استراتيجي بين رابطة اللاعبات المحترفات ورابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الأسترالي، ويعكس التزاما مستمرا بتطوير رياضتنا"، مضيفا "هذه البطولة الخاصة بالفرق في الفردي والزوجي المختلط، ستجمع بين النجوم الصاعدين وأصحاب الخبرات".