فوز وتعادل في الجولة الخامسة من ممتاز الكرة

ورفع القاسم رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز 15، فيما رفع الصناعة رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز 18.أما الكرخ فقد وصل إلى النقطة العاشرة بالمركز الرابع، بينما كربلاء في المركز 14 برصيد 4 نقاط.