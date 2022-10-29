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فوز وتعادل في الجولة الخامسة من ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
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حسم التعادل السلبي، مواجهة الصناعة والقاسم، فيما تغلب الكرخ على كربلاء بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.
ورفع القاسم رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز 15، فيما رفع الصناعة رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز 18.
أما الكرخ فقد وصل إلى النقطة العاشرة بالمركز الرابع، بينما كربلاء في المركز 14 برصيد 4 نقاط.
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