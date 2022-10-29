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في ظل غياب هالاند.. دي بروين يقفز بالسيتي الى صدارة البريميرليج
Alsumaria Tv
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حقق مانشسترسيتي، اليوم السبت، فوزا مهما على حساب نظيره ليستر سيتي على ملعب "كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 49 من تصويبة رائعة إثر ركلة حرة مباشرة سكنت شباك ليستر سيتي.
واستبعد بيب غوارديولا المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريق خلال مباراة الفريقين.
وبهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، خلف آرسنال (28 نقطة)، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 11 محتلا المركز الـ17.
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