في ظل غياب هالاند.. دي بروين يقفز بالسيتي الى صدارة البريميرليج

وسجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 49 من تصويبة رائعة إثر ركلة حرة مباشرة سكنت شباك ليستر سيتي.واستبعد بيب غوارديولا المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريق خلال مباراة الفريقين.وبهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، خلف آرسنال (28 نقطة)، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 11 محتلا المركز الـ17.