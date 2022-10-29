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التعادل يحسم ثالث مواجهات الجولة الخامسة في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة الديوانية والنفط في الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.
وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الكوت بهدفين لكل فريق.
وسجل هدفي النفط ديبس أكبار انتوي في الدقيقتين (16، 39)، فيما سجل للديوانية حسين نجم في الدقيقتين 25، و 36.
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