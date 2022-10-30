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بعد هدفه القاتل.. ليفاندوفسكي يحقق انجازاً جديداً في الليغا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، هدفا قاتلا قاد به البارسا لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الليجا.
وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 90+4، من صناعة زميله البرازيلي رافينيا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ليفاندوفسكي 13 هدفًا في 12 مباراة لبرشلونة بالليجا هذا الموسم.
وأضافت الشبكة أن آخر لاعب سجل أكثر من ليفا في أول 12 مباراة له في الموسم، كان الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014/15 (20 هدفا).
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا مؤقتا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.
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