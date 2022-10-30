اليوم.. مدريد لاستعادة الصدارة واليونايتد لمواصلة التألق وميلان لتثبيت الوصافة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X نوتينجهام فورست – الساعة 5عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X وست هام - الساعة 7:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X جيرونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 8:30 على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X أتلانتا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة
كريمونيزي X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة
سبيزيا X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة
لاتسيو X ساليرنيتانا – الساعة 8 مساء
تورينو X ميلان – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا
شالكه 04 X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء
كولن X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أوكسير X اجاكسيو – الساعة 3 ظهرا
ستاد بريست 29 X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا
رين X مونبلييه – الساعة 5 عصرا
نانت X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
موناكو X أنجيه – الساعة 5 عصرا
لوريان X نيس – الساعة 5 عصرا
ليون X ليل – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
أنقرة جوجو X هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا
قيصري سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا
بشكتاش X عمراني سبور – الساعة 4 عصرا
اسطنبول سبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء