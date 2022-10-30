اليوم.. مدريد لاستعادة الصدارة واليونايتد لمواصلة التألق وميلان لتثبيت الوصافة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةآرسنال X نوتينجهام فورست – الساعة 5عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premiumمانشستر يونايتد X وست هام - الساعة 7:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأوساسونا X بلد الوليد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال مدريد X جيرونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 8:30 على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةإمبولي X أتلانتا – الساعة 2:30 ظهرا على قناةكريمونيزي X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناةسبيزيا X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناةلاتسيو X ساليرنيتانا – الساعة 8 مساءتورينو X ميلان – الساعة 10:45 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانييونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصراشالكه 04 X فرايبورج – الساعة 7:30 مساءكولن X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيأوكسير X اجاكسيو – الساعة 3 ظهراستاد بريست 29 X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرارين X مونبلييه – الساعة 5 عصرانانت X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصراموناكو X أنجيه – الساعة 5 عصرالوريان X نيس – الساعة 5 عصراليون X ليل – الساعة 10:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيأنقرة جوجو X هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهراقيصري سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرابشكتاش X عمراني سبور – الساعة 4 عصرااسطنبول سبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء