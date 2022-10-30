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بعد مباريات السبت.. ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى وقائمة الهدافين

رياضة

2022-10-30 | 03:48
بعد مباريات السبت.. ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى وقائمة الهدافين
1,071 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

خطف فريق برشلونة فوزا قاتلا بنتيجة (1-0) من نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، في معقل الخفافيش "الميستايا".

وسجل هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 93.
 
شهدت الدقيقة 42 قيام تشافي هيرنانديز باستبدال إريك غارسيا الذي يبدو أنه يعاني من إصابة وشارك ماركوس ألونسو بدلاً منه.
 
وفي الدقيقة 72 سقط كوندي أرضًا وبدا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وتم استبداله عقب دقيقتين وشارك بيكيه بدلاً منه.
 
ومع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اقتنص روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة بتمريرة من رافينيا.
 
بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا مؤقتا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الدوري الانكليزي
هز كريسنسيو سمرفيل الشباك في الدقيقة 89 ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، والخروج من منطقة الهبوط.
 
وتلقى صاحب الأرض ضربة قوية في البداية عندما أخطأ المدافع جو غوميز في تمرير الكرة إلى حارسه أليسون الذي تحرك بعيدا عن مرماه لتتهيأ أمام رودريجو ليضعها في المرمى الخالي.
 
وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول من تمريرة آندي روبرتسون العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك ليشعل حماس جماهير الفريق الذي بدأ السعي خلف هدف الفوز.
 
وتألق إيلان ميلييه حارس ليدز وتعامل مع جميع محاولات ليفربول في الشوط الثاني ومهد الطريق أمام سمرفيل الذي خطف النقاط الثلاث.
 
وبفوزه الثالث في 12 مباراة تقدم ليدز إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة.
 
وتراجع ليفربول، الذي كان خسر أمام نوتنغهام فورست متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز التاسع وله 16 نقطة.
 
وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد توتنهام على أرض لندن يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب ليدز على أرضه مع بورنموث يوم السبت.

هدافي الدوري الانكليزي

ترتيب الدوري الفرنسي
أحرز ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر ليقود انتفاضة باريس سان جيرمان والفوز 4-3 على ضيفه تروا، اليوم السبت، ليعزز حامل اللقب صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى خمس نقاط.
 
وصعق تروا الجماهير على ملعب بارك دي برينس عندما هز ماما بالدي الشباك بتسديدة مباشرة بعد ثلاث دقائق من البداية.
 
لكن كارلوس سولير أدرك التعادل لباريس سان جيرمان بتمريرة من نيمار.
 
وأعاد بالدي التقدم للفريق الضيف بعد سبع دقائق من الشوط الثاني، وكاد أن يضيف هدفا ثالثا لكنه كان في موقف تسلل.
 
وصنع ميسي الفارق لباريس سان جيرمان، حيث سدد كرة قوية بعيدة المدى ليدرك التعادل، وبعد ذلك بدقائق مرر كرة إلى نيمار ليهز الشباك.
 
وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من جاوتييه جالون حارس تروا على سولير.
 
وقلص تروا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة أنته بالافيرسا.
 
وصمد باريس سان جيرمان ليعزز تفوقه في الصدارة أمام لانس ثاني الترتيب، وبقي تروا في المركز 11.

هدافي الدوري الفرنسي
 
ترتيب الدوري الألماني
سحق بايرن ميونخ ضيفه ماينز 6-2 اليوم السبت بفضل هدف من ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
 
وأهدر السنغالي ماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.
 
كما هز سيرج غنابري وجمال موسيالا وليون غوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.
 
ويملك بايرن ميونخ 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.
 
وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.

هدافي الدوري الألماني

ترتيب الدوري الإيطالي
عزز فريق نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه ساسولو (4-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 12 من المسابقة.
 
وتقمص فيكتور أوسيمين دور البطولة لنابولي بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 4 و19 و77 وأضاف خفيشا كفاراتخيليا الهدف الرابع في الدقيقة 36.
 
وشهدت المباراة طرد أرماند لوريونت لاعب ساسولو في الدقيقة 84.
 
ووضع أوسيمن فريقه في المقدمة في الدقيقة الرابعة، مستغلا تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا.
 
وضاعف اللاعب النيجيري، البالغ عمره 23 عاما، النتيجة في الدقيقة 19 من تمريرة أخرى لعبها كفاراتسخيليا، الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 36 قبل أن يكمل أوسيمن ثلاثيته في الدقيقة 77 عندما قطع الكرة من لاعبي ساسولو ووضعها من فوق أندريا كونسيلي حارس مرمى ساسولو.
 
ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 15 نقطة في المركز التاسع.

هدافي الدوري الإيطالي

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