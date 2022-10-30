حياته ستكون في خطر.. ألتراس الارجنتين يوجه تهديدا بشأن ميسي

وقال التراس الأرجنتين في بيان: "متبقي للأسطورة ميسي 4 مباريات قبل كأس العالم إذا تسبب أي لاعب بإصابته من أي خصم فليعلم أن حياته ستكون في خطر، علي الجميع أن يُعامل ميسي بعناية نحن لم نحقق كأس العالم منذ 37 سنة، وميسي هو فقط القادر على تحقيقه، هذا تهديد وليس تنبيه".ميسي سيخوض أخر مونديال مع بلاد التانجو في مسيرته ثم يعتزل اللعب الدولي ولذلك تأمل الأرجنتين في التتويج باللقب الذي غاب لسنوات طويلة.