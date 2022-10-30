الزوراء يقسو على نوروز برباعية في ممتاز الكرة

وافتتح لاعب النوارس حسن عبد الكريم نتيجة اللقاء في الدقيقة 28، فيما سجل الهدفين الثاني والثالث علاء عباس عند الدقيقتين (39، 82)، وجاء الأهداف الرابعة عبر اللاعب علي يوسف في الدقيقة (90 + 1).وسجل لنوروز ابراهيم غازي في الدقيقة (81)، و دانه مصطفى في الدقيقة (85).وبهذا الفوز، رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثاني، فيما بقي نوروز عند النقطة 9 في المركز السابع.