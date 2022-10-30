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القوة الجوية يتصدر الممتاز بفوز على نفط ميسان
Alsumaria Tv
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حقق فريق القوة الجوية، الفوز على نفط ميسان، برباعية بيضاء، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل أهداف الصقور، اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 18، وحسين جبار في الدقيقة 60، ومهند عبد الرحيم في الدقيقتين 81 و (د. 90 + 1).
وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 13 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة العاشرة في المركز الخامس.
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