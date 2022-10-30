القوة الجوية يتصدر الممتاز بفوز على نفط ميسان

وسجل أهداف الصقور، اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 18، وحسين جبار في الدقيقة 60، ومهند عبد الرحيم في الدقيقتين 81 و (د. 90 + 1).وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 13 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة العاشرة في المركز الخامس.