ارسنال يقسو على نوتنجهام ويستعيد صدارة "البريمير ليج"

وافتتح سجل الاهداف البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة بصناعة من بوكايو ساكا، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف فقط بنتيجة 1-0 .شوط ثاني كان غزير الأهداف، حيث استهله ريس نيلسون بهدف ثاني في الدقيقة 49، قبل أن يسجل بدوره الثالث بعد تمريرة ذكية من جابرييل جيسوس في ظرف 3 دقائق فقط!هدف رابع كان من متوسط الميدان توماس بارتي في الدقيقة 57، واختتمها مارتن أوديجارد بخامس الأهداف في الدقيقة 78 لينتهيل اللقاء بنتيجة 5-0 .