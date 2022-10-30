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ارسنال يقسو على نوتنجهام ويستعيد صدارة "البريمير ليج"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن فريق آرسنال من التغلب على ضيفه نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي المُمتاز "البريميرليج" .
وافتتح سجل الاهداف البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة بصناعة من بوكايو ساكا، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف فقط بنتيجة 1-0 .
شوط ثاني كان غزير الأهداف، حيث استهله ريس نيلسون بهدف ثاني في الدقيقة 49، قبل أن يسجل بدوره الثالث بعد تمريرة ذكية من جابرييل جيسوس في ظرف 3 دقائق فقط!
هدف رابع كان من متوسط الميدان توماس بارتي في الدقيقة 57، واختتمها مارتن أوديجارد بخامس الأهداف في الدقيقة 78 لينتهيل اللقاء بنتيجة 5-0 .
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